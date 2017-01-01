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Шумилов Борис Степанович
5.9
2
Шумилов Борис Степанович
Уролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1968 г. окончания.
Сертификат по специальности "Урология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва
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