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  3. Шумилов Борис Степанович
Шумилов Борис Степанович
5.9
2

Шумилов Борис Степанович

Уролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1968 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Урология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва

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