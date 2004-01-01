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Кравчук Анна Васильевна
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Кравчук Анна Васильевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2004 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Аллергология и иммунология» в ГОУ ДПО "ИПКСЗ" Хабаровского края, 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Печатные работы –более 20 работ.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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