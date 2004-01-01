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Кравчук Анна Васильевна
6.0
0
Кравчук Анна Васильевна
Педиатр
,
Аллерголог-иммунолог
,
Заместитель главного врача
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, 2004 г. окончания.
Интернатура по специальности «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности «Аллергология и иммунология» в ГОУ ДПО "ИПКСЗ" Хабаровского края, 2006 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Печатные работы –более 20 работ.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
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