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Полянцева-Березина Анна Владимировна
6.3
1
Полянцева-Березина Анна Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Заместитель главного врача
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2015 г.
МУЦ ДПО, "Образовательный стандарт", организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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