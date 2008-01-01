  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Полянцева-Березина Анна Владимировна
Полянцева-Березина Анна Владимировна
6.3
1

Полянцева-Березина Анна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 10 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2015 г.
  • МУЦ ДПО, "Образовательный стандарт", организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи