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  3. Полынцева Татьяна Петровна
Полынцева Татьяна Петровна
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Полынцева Татьяна Петровна

Кардиолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специализации "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по внутренним болезням, 1978 г. - 1980 г.
  • Сертификат по специальности "Кардиология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1974-1985гг. - КГБУЗ Горбольница №7 (г. Комсомольск-на-Амуре)
  • 1985-2014гг. - заведующая кардиологический отделением, КГБУЗ Горбольница №7 (г. Комсомольск-на-Амуре)
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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