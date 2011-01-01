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Полынцева Татьяна Петровна
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Полынцева Татьяна Петровна
Кардиолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Отличник Здравоохранения РФ с 2011г.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специализации "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
Клиническая ординатура по внутренним болезням, 1978 г. - 1980 г.
Сертификат по специальности "Кардиология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1974-1985гг. - КГБУЗ Горбольница №7 (г. Комсомольск-на-Амуре)
1985-2014гг. - заведующая кардиологический отделением, КГБУЗ Горбольница №7 (г. Комсомольск-на-Амуре)
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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