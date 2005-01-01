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  3. Праслова Наталья Юрьевна
Праслова Наталья Юрьевна
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Праслова Наталья Юрьевна

Пульмонолог
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, Специальность "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Пульмонолог, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Трансфузиология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Пульмонолог, 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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