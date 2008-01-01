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  3. Протасевич Светлана Геннадьевна
Протасевич Светлана Геннадьевна
6.2
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Протасевич Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело",1987 г. окончания.
  • Интернатура "Фтизиатрия", 1988 г. окончания.
  • Сертификат специалиста, врач высшей категории продлен до 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по УЗИ, 1994 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностикой в МУЗ «Городская клиническая больница № 10», 04.2003 г. по 10.2008 г.
  • врач ультразвуковой диагностики КГБУЗ КДЦ «Вивея», с 2008 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

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