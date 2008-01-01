Протасевич Светлана Геннадьевна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
УЗИ сердечно-сосудистой системы (Допплерэхокардиография, УЗДГ сосудов, чреспищеводная ЭхоКГ)
УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка).
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря.
Мультипараметрическое исследование органов малого таза у женщин с оценкой кровотока в маточных и яичниковых сосудах.
Мультипараметрическое исследование предстательной железы,
органов мошонки (ТА, ТРУЗИ).
УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока и проведением эластографии .
УЗИ плевральных синусов и легких.
УЗИ лимфоузлов.
УЗИ молочных желез с проведением компрессионной эластографии.
УЗИ мягких тканей
УЗИ плода ( 1триместр).
УЗИ глаза и орбиты, УЗДГ сосудов глаза
УЗИ костно–суставной системы.
УЗ-навигация при ТАПБ, предоперационная установка меток в молочных железах.
УЗИ сердечно-сосудистой системы (Допплерэхокардиография, УЗДГ сосудов, чреспищеводная ЭхоКГ)
УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка).
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря.
Мультипараметрическое исследование органов малого таза у женщин с оценкой кровотока в маточных и яичниковых сосудах.
Мультипараметрическое исследование предстательной железы,
органов мошонки (ТА, ТРУЗИ).
УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока и проведением эластографии .
УЗИ плевральных синусов и легких.
УЗИ лимфоузлов.
УЗИ молочных желез с проведением компрессионной эластографии.
УЗИ мягких тканей
УЗИ плода ( 1триместр).
УЗИ глаза и орбиты, УЗДГ сосудов глаза
УЗИ костно–суставной системы.
УЗ-навигация при ТАПБ, предоперационная установка меток в молочных железах.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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