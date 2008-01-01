Протасевич Светлана Геннадьевна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

УЗИ сердечно-сосудистой системы (Допплерэхокардиография, УЗДГ сосудов, чреспищеводная ЭхоКГ)

УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка).

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря.

Мультипараметрическое исследование органов малого таза у женщин с оценкой кровотока в маточных и яичниковых сосудах.

Мультипараметрическое исследование предстательной железы,

органов мошонки (ТА, ТРУЗИ).

УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока и проведением эластографии .

УЗИ плевральных синусов и легких.

УЗИ лимфоузлов.

УЗИ молочных желез с проведением компрессионной эластографии.

УЗИ мягких тканей

УЗИ плода ( 1триместр).

УЗИ глаза и орбиты, УЗДГ сосудов глаза

УЗИ костно–суставной системы.

УЗ-навигация при ТАПБ, предоперационная установка меток в молочных железах.