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Пяк Иль Чен
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Пяк Иль Чен

Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Высшее, Диплом Д-I № 118995 ХГМИ 1978г.
  • Первичная переподготовка ИПКСЗ 2007г. Специальность : Организация здравоохранения и общественное здоровье
  • Сертификаты - педиатрия до 25.04.2020г., организация здравоохранения до 19.05.2020г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Главный врач
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
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