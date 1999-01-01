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  3. Радченко Светлана Николаевна
Радченко Светлана Николаевна
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Радченко Светлана Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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