Радченко Светлана Николаевна
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
1. Исследование печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, определение кровотока в венозном и артериальном русле печени и селезенки, других органов брюшной полости.
2. Исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока.
3. Исследование сердца и крупных сосудов, определение состояния внутрисердечной гемодинамики, допплеркардиография, допплеровское исследование кровотока в крупных сосудах.
4. Исследование органов малого таза трансабдоминальное и трансвагинальное
5. Исследование щитовидной железы с оценкой кровотока
6. Исследование молочных желез
7. Трансректальное и трансабдоминальное исследование предстательной железы
8. Исследование органов мошонки
9. Осмотр мочевого пузыря, определение его объема и объема остаточной мочи
10. Исследование поверхностных структур: лимфоузлов, мышц, подкожных образований
11. УЗИ и биометрия глаза.
12. Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных, интракраниальных сосудо
1. Исследование печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, определение кровотока в венозном и артериальном русле печени и селезенки, других органов брюшной полости.
2. Исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока.
3. Исследование сердца и крупных сосудов, определение состояния внутрисердечной гемодинамики, допплеркардиография, допплеровское исследование кровотока в крупных сосудах.
4. Исследование органов малого таза трансабдоминальное и трансвагинальное
5. Исследование щитовидной железы с оценкой кровотока
6. Исследование молочных желез
7. Трансректальное и трансабдоминальное исследование предстательной железы
8. Исследование органов мошонки
9. Осмотр мочевого пузыря, определение его объема и объема остаточной мочи
10. Исследование поверхностных структур: лимфоузлов, мышц, подкожных образований
11. УЗИ и биометрия глаза.
12. Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных, интракраниальных сосудо
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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