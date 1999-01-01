Радченко Светлана Николаевна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:



1. Исследование печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, определение кровотока в венозном и артериальном русле печени и селезенки, других органов брюшной полости.



2. Исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока.



3. Исследование сердца и крупных сосудов, определение состояния внутрисердечной гемодинамики, допплеркардиография, допплеровское исследование кровотока в крупных сосудах.



4. Исследование органов малого таза  трансабдоминальное и трансвагинальное



5. Исследование щитовидной железы с оценкой кровотока



6. Исследование молочных желез



7. Трансректальное и трансабдоминальное исследование предстательной железы



8. Исследование органов мошонки



9. Осмотр мочевого пузыря, определение его объема и объема остаточной мочи



10. Исследование поверхностных структур: лимфоузлов, мышц, подкожных образований



11. УЗИ и биометрия глаза.



12. Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных, интракраниальных сосудо