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Резниченко Евгения Михайловна
6.5
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Резниченко Евгения Михайловна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология общей практики" № 0127240557807, до 2020 г.
  • Сертификат, "Стоматология хирургическая" № 0127240977475, до 2021 г.
  • Сертификат, "Экспертиза временной нетрудоспособности" № 112731 122752, до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
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