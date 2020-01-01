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Резниченко Евгения Михайловна
6.5
0
Резниченко Евгения Михайловна
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология общей практики" № 0127240557807, до 2020 г.
Сертификат, "Стоматология хирургическая" № 0127240977475, до 2021 г.
Сертификат, "Экспертиза временной нетрудоспособности" № 112731 122752, до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов
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