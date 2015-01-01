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  3. Россейкин Евгений Владимирович
Россейкин Евгений Владимирович
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Россейкин Евгений Владимирович

Главный врач
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова, специализация "Лечебное дело",1994 г. окончания.
  • ФГБОУ ВО "МГУПП", Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
  • ФГБОУ ВО "МГУПП", Сердечно-сосудистая хирургия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
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