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  3. Рубанцова Оксана Викторовна
Рубанцова Оксана Викторовна
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Рубанцова Оксана Викторовна

Врач ЛФК
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, по специальности "Сестринское дело", 2000 г. окончания.
  • ДВГАФК , присвоена квалификация "Специалист по адаптивной физической культуре» по специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья", 2006 г.
  • Решением квалификационной комиссии при КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Сертификат по специальности «Лечебная физкультура» подтвержден. Действителен до 31.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат № 0727180478912 "Лечебная физкультура", действителен до 31.09.2015 г.
  • Сертификат № 0727180478912 "Лечебная физкультура", действителен до 31.09.2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1000 р
0 отзывов

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