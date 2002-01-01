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  3. Рыбачук Николай Сергеевич
Рыбачук Николай Сергеевич
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Рыбачук Николай Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
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