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Девликамова Русалина Рашидовна
6.0
0

Девликамова Русалина Рашидовна

Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Кафедра здоровья
Хабаровск, ул. Истомина, 84
Консультация взрослых
Психолог
1500 р
Консультация детей
Психолог
1500 р
0 отзывов

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