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Псилогия

Адреса
Хабаровск, пер. Фабричный, 23А
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Выходной
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Выходной
Хабаровск, пр. Трамвайный, 5А
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Выходной
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Информация

Консультации детских специалистов: психолог, логопед, дефектолог, невролог, психиатр, психотерапевт. Подготовка к школе для будущих первоклассников и развивающие занятия для ребят от 3-х лет, исследования и экспертизы, психологические игры для взрослых.

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