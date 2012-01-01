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Садыков Артур Айратович
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Садыков Артур Айратович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Тюменская государственная медицинская академия, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Сердечно-сосудистая хирургия, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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