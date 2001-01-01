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  3. Сафонова Елена Алексеевна
Сафонова Елена Алексеевна
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Сафонова Елена Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • В 1988 году окончила Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».
  • С 1988 года по 1990 год обучалась в клинической ординатуре по специальности «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации
  • В 1993 году прошла постдипломное повышение квалификации в НИИ педиатрии г.Москва по специальности детская онко-гематология.
  • Курсы повышения квалификации по гематологии в ДВГМУ в 1999 году.
  • Курсы повышения квалификации по педиатрии в ИПКСЗ г. Хабаровска. Обучение по программе экспертиза временной нетрудоспособности ИПКСЗ в 2012 году.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1990 года по 2001 год работала в детской краевой клинической больнице в онко-гематологическом отделении.
  • С 2001 года по 2015 год – врач-педиатр отделения для детей с бронхолегочной патологией в КГБУЗ ДГКБ № 9.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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