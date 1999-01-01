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Самодюк Марина Вениаминовна
5.7
1

Самодюк Марина Вениаминовна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", на базе ГКБ №10, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • Ленингр.гос.ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции ИКВ имени С.М.Кирова "Патология и терапия в подростковом возрасте" №2040, 1991 г.
  • ДВГМУ, "Терапия" №747/653, 1999 г.
  • ИПКСЗ, "Терапия". № 458/614, 2004 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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