Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Самодюк Марина Вениаминовна
5.7
1
Самодюк Марина Вениаминовна
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: осмотр , пальпация, аускультация , перкуссия. , тонометрия, флуоксиметрия.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", на базе ГКБ №10, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
Ленингр.гос.ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции ИКВ имени С.М.Кирова "Патология и терапия в подростковом возрасте" №2040, 1991 г.
ДВГМУ, "Терапия" №747/653, 1999 г.
ИПКСЗ, "Терапия". № 458/614, 2004 г.
ИПКСЗ, "Терапия" №1693, 2009 г.
ИПКСЗ, "Оценка эффективности работы врача общей практики и участковой службы" №262, 2011 г.
ИПКСЗ, "Актуальные вопрсы деятельности.связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" №137, 2011 г.
ИПКСЗ, "Неотложные состояния в клинике внутренних болезней" № 46, 2012 г.
ИПКСЗ МЗ ХК, Экспертиза временной нетрудоспособности", 2014 г.
ИПКСЗ, "Терапия". №180000315335, 2014 г.
ИПКСЗ, "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики" №180000851207, 2016 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бандурко
Елена Вячеславовна
Терапевт
,
Эндокринолог
6.3
0
Записаться
Митникова
Татьяна Евгеньевна
Терапевт
,
УЗИ-специалист
6.3
7
Записаться
Колодная
Светлана Николаевна
Ревматолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...