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Самсонов Борис Юрьевич
6.0
0
Самсонов Борис Юрьевич
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Станционная, 31
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
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