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  3. Шромова Анна Анатольевна
Шромова Анна Анатольевна
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Шромова Анна Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГИФК, Лечебная физическая культура, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГАФК, ЛФК, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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