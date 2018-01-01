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Шромова Анна Анатольевна
6.0
0
Шромова Анна Анатольевна
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГИФК, Лечебная физическая культура, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГАФК, ЛФК, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
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