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Савченко Ирина Ивановна
5.7
5

Савченко Ирина Ивановна

Педиатр
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Педиатр
1150 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
5 отзывов

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