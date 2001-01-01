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Сазонов Антон Валерьевич
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Сазонов Антон Валерьевич

Ординатор
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Психиатрия-наркология, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Психиатрия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Ординатор
По запросу
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