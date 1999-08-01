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Уваров Дмитрий Юрьевич
6.0
0
Уваров Дмитрий Юрьевич
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1999 г. окончания.
Интернатура ГУЗ ККБ Хабаровский краевой центр психического здоровья по специальности "Психиатрия", с 01.08.1999 г. по 30.06.2000 г.
Сертификат "Психиатрия-наркология", действителен до 01.03.2019 г.
Курсы повышения квалификации
"Психиатрия-наркология", ИПКСЗ, с 03.02.14 г. по 01.03.14 г. 144 ч.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Знахарь
ул. Дзержинского, 62
Первичный приём взрослых
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По запросу
Витамед
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