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  3. Щёкин Артем Евгеньевич
Щёкин Артем Евгеньевич
6.0
0

Щёкин Артем Евгеньевич

Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология ортопедическая" № 0727180480526, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Регион
ул. Калинина, 77
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