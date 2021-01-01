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Щёкин Артем Евгеньевич
6.0
0
Щёкин Артем Евгеньевич
Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология ортопедическая" № 0727180480526, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Регион
ул. Калинина, 77
0 отзывов
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