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Щелкина Наталья Николаевна
6.0
0
Щелкина Наталья Николаевна
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Красноярский ГМИ, лечебное дело, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
0 отзывов
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