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  3. Щелкина Наталья Николаевна
Щелкина Наталья Николаевна
6.0
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Щелкина Наталья Николаевна

Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Красноярский ГМИ, лечебное дело, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
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