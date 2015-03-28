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  3. Щенникова Ольга Николаевна
Щенникова Ольга Николаевна
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Щенникова Ольга Николаевна

Маммолог, Онколог
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Сертификат "Онкология", выдан ИПКСЗ от 28.03.2015 г. действует по 27.03.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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