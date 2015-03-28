Щенникова Ольга Николаевна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:



Диагностика пациентов с различными заболеваниями онкологического профиля у мужчин и женщин. Хорошо владею всеми диагностическими методами применяемыми в амбулаторной хирургии включая инвазивные методы (биопсию, пункционную биопсию под УЗИ контролем).



Кроме выполнения работы врача –онколога, работаю в центре амбулаторной хирургии, успешно совмещая работу на приеме с выполнением оперативных пособий до1 уровня сложности