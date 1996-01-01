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  3. Щепилова Ольга Валериевна
Щепилова Ольга Валериевна
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Щепилова Ольга Валериевна

Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Инфекционные болезни, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
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