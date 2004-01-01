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  3. Даниленко Ирина Александровна
Даниленко Ирина Александровна
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Даниленко Ирина Александровна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", на базе Городской больницы №12; Родильное отделение Городской больницы №11., 2005 г.
  • Аспирантура по специальности "Акушерство и гинекология", на базе ДВГМУ, 2004 - 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Актуальные вопросы акушерства и гинекологии, 2016 г.
  • "Амбулаторно-поликлиническая помощь: от менархе до менопаузы", г. Москва, 2015 г.
  • Зимняя школа по гормонотерапии "Эндокринные аспекты сексуальной гармонии и дисгармонии в паре", г. Сочи, 2016 г.
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

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