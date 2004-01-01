Даниленко Ирина Александровна

Большой опыт работы в лечении воспалительных заболеваний эндометрия, придатков матки, консервативного лечения миомы матки, эндометриоза тела матки. Эффективное лечение заболеваний передающихся половым путем. Успешно занимается эндокринными проблемами в гинекологи, и применяя новейшие препараты в современном лечении предменструального синдрома, климактерических расстройств. Владеет гистероскопией, взятием аспирата из полости матки, биопсией шейки матки, радиоволновым лечением шейки матки.



Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

взятие мазка на флору, цитограмму

эндоцервикальный кюретаж

биопсия шейки матки

конусовидная биопсия шейки матки

лазерная вапоризация шейки матки

полипэктомия

расширение цервикального канала

зондирование полости матки

гистероскопия

пайпель биопсия эндометрия

аспирационная биопсия эндометрия

введение внутриматочной системы

введение ЛНГ-ВМС «Мирена»

удаление внутриматочной системы

удалениевнутриматочной системы с вхождением в полость матки