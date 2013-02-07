Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Щербий Ирина Олеговна
6.0
0
Щербий Ирина Олеговна
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ХГМИ, врач-стоматолог, 1991-1996 гг.
Диплом о профессиональной переподготовке 272400240060 от 28.12.2013г. ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Удостоверение № П-05090 от 07.02.2013г. Высшая квалификационная категория «Стоматология терапевтическая».
Курсы повышения квалификации
Сертификат №0727180479249 от 05.12.2015 г-05.12.2020г. КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Стоматология терапевтическая.
Сертификат специалиста 0127241005002 от 28.12.2013г-28.12.2018г. ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Восток
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Панькив
Роман Игоревич
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
7.7
5
Записаться
Красавцева
Валентина Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.6
4
Записаться
Рыбак
Олеся Георгиевна
Стоматолог-терапевт
6.9
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...