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Щербий Ирина Олеговна
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Щербий Ирина Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, врач-стоматолог, 1991-1996 гг.
  • Диплом о профессиональной переподготовке 272400240060 от 28.12.2013г. ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
  • Удостоверение № П-05090 от 07.02.2013г. Высшая квалификационная категория «Стоматология терапевтическая».
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат №0727180479249 от 05.12.2015 г-05.12.2020г. КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Стоматология терапевтическая.
  • Сертификат специалиста 0127241005002 от 28.12.2013г-28.12.2018г. ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Восток
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
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