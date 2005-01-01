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  3. Серебрянникова Ольга Сергеевна
Серебрянникова Ольга Сергеевна
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Серебрянникова Ольга Сергеевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2005 г. окончания
  • ДВГМУ, Кардиология, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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