  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сергеев Евгений Геннадьевич
Сергеев Евгений Геннадьевич
6.0
0

Сергеев Евгений Геннадьевич

Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член ЕКПП
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи