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Хабаровский Центр психоанализа
0.0
Рейтинг

Хабаровский Центр психоанализа

В клинике 15 врачей
Адреса
ул. Ленинградская, 87
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Объединение психотерапевтов.

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Врачи работающие в клинике
Васильева Екатерина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Екатерина Игоревна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Кайков Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кайков Александр Николаевич

Психотерапевт
Стаж 18 лет
Психотерапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Баркова Елена Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баркова Елена Георгиевна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Богацкая Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богацкая Ольга Николаевна

Клинический психолог
Стаж 17 лет
Клинический психолог
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Вертилецкая Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вертилецкая Александра Александровна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Владимирова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Владимирова Елена Юрьевна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Ворожцова Марина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ворожцова Марина Петровна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Кравцова Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцова Татьяна Геннадьевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Малеева Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малеева Светлана Юрьевна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Сергеев Евгений Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеев Евгений Геннадьевич

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Стадник Юрий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стадник Юрий Николаевич

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Старникова Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старникова Татьяна Сергеевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Тютюникова Яна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тютюникова Яна Федоровна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
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Ярославская Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярославская Светлана Геннадьевна

Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Бекер Давид Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бекер Давид Львович

Психиатр, Психотерапевт, Зав. лабораторией, Клинический психолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психотерапевт, Зав. лабораторией, Клинический психолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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