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Хабаровский Центр психоанализа
В клинике 15 врачей
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Информация
Объединение психотерапевтов.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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