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  3. Москаленко Арсений Гениевич
Москаленко Арсений Гениевич
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Москаленко Арсений Гениевич

Психотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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