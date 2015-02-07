  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сергеева Ирина Владимировна
Сергеева Ирина Владимировна
6.0
0

Сергеева Ирина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 07.02.2015 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стомадент
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 109
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи