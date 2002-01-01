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Сергеева Наталья Александровна
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Сергеева Наталья Александровна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж 24 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГПИ, специализация "Физическое воспитание", 1991 г. окончания.
  • ИПКСЗ, специализация "Медицинский массаж", 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "ЛФК и спортивная медицина".
  • Курсы повышения квалификации "Медицинский массаж", 2008, 2013, 2018 гг.
  • Курсы повышения квалификации "Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года".
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Мед. сестра по массажу, Детская поликлиника №1.
  • Методист ЛФК, Краевой центр социальной реабилитации инвалидов.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Массажист
800 р
0 отзывов

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