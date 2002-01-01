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Сергеева Наталья Александровна
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Сергеева Наталья Александровна
Массажист
,
Инструктор ЛФК
Стаж 24 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГПИ, специализация "Физическое воспитание", 1991 г. окончания.
ИПКСЗ, специализация "Медицинский массаж", 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации "ЛФК и спортивная медицина".
Курсы повышения квалификации "Медицинский массаж", 2008, 2013, 2018 гг.
Курсы повышения квалификации "Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года".
Курсы повышения квалификации "Подходы к физической терапии для детей с ортопедической патологией".
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Мед. сестра по массажу, Детская поликлиника №1.
Методист ЛФК, Краевой центр социальной реабилитации инвалидов.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Массажист
800 р
0 отзывов
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