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Сергун Екатерина Сергеевна

Сергун Екатерина Сергеевна

Терапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Лечебное дело", 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу

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