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  3. Серов Константин Сергеевич
Серов Константин Сергеевич
6.0
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Серов Константин Сергеевич

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии КФ № 36668 выдан 20.06.2013
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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