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  3. Шабанова Ирина Васильевна
Шабанова Ирина Васильевна
6.9
4

Шабанова Ирина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва

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