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Шафрыгина Галина Федоровна
6.2
1
Шафрыгина Галина Федоровна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
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