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Шафрыгина Галина Федоровна
6.2
1

Шафрыгина Галина Федоровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1983 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв

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