Шагненко Анна Борисовна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Владеет методиками Функциональной диагностики: ЭКГ покоя, с нагрузкой; ФВД; РВГ(реовазография); РЭГ (реоэнцефалография); ЭЭГ (электроэнцефалография); СМАД (суточное мониторирование АД); Холтеровское мониторирование ЭКГ; Нагрузочные пробы на велоэргометере, тредмиле, включая тест PWC170 для спортсменов (стресс-тест для спортсменов); КИГ (кардиоинтервалография); ЭХО – энцефалография.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
690 р
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
690 р
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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