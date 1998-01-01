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Шагненко Анна Борисовна
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Шагненко Анна Борисовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1975-1981 гг.
  • Клиническая ординатура, кафедра пропедевтики, ХГМИ, 1981-1991 гг.
  • Новокузнецкий ГИДУВ, Клиническая электрокардиография, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Клиническая ЭКГ" (г. Новосибирск), 1984 г.
  • Курсы повышения квалификации "Функциональная диагностика" (г. Новокузнецк), 1993 г.
  • Курсы повышения квалификации "Функциональная диагностика", ДВГМУ, 1998 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Подростковый врач, терапевт, Поликлиника №2 КГБУЗ ГКБ №11, 1981-1985гг.
  • Доверенный терапевт, КГБУЗ ГКБ №11, 1985-1989гг.
  • Зав. отделением функциональной диагностики, КГБУЗ ГКБ №11, 1991-2002гг.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Консультация взрослых
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Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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