  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Автодор
Автодор
0.0
Рейтинг

Автодор

В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Тихоокеанская, 169
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ушаков Кирилл Александрович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ушаков Кирилл Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Шагненко Анна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шагненко Анна Борисовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Орлова Марина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Марина Витальевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беленко Татьяна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беленко Татьяна Павловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Деркач Николай Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деркач Николай Николаевич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Постников Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Постников Андрей Александрович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Садко Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Садко Любовь Михайловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тарасова Фаина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Фаина Иннокентьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черевко Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черевко Нина Ивановна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Курушова Надежда Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курушова Надежда Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Берещук Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берещук Наталья Александровна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Землянухина Людмила Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Землянухина Людмила Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 11 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефименко Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефименко Марина Викторовна

Зав. отделением, Лаборант
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Лаборант
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хробрых Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хробрых Светлана Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Субботенко Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Субботенко Оксана Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Приходько Тамара Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Приходько Тамара Яковлевна

Дерматовенеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
Все клиники