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Автодор
В клинике 16 врачей
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Информация
Услуги:
- Медосмотр для санитарной книжки;
- Медосмотр при устройстве на работу, учебу;
- Освидетельствование водителей на право управления транспортными средствами всех категорий;
- Предрейсовые и послерейсовые медосмотры;
- Справки в бассейн, спортзал;
- Оформление санаторно-курортной карты;
- Предоперационный осмотр;
- Консультации терапевта, невролога, хирурга, отоларинголога, дерматолога, гинеколога, офтальмолога;
- Лабораторные исследования;
- Функциональная диагностика;
- УЗИ;
- Массаж.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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