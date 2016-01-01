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  3. Шакиров Ринат Радикович
Шакиров Ринат Радикович
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Шакиров Ринат Радикович

Стоматолог-гигиенист
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
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