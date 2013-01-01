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  3. Шапошников Максим Сергеевич
Шапошников Максим Сергеевич
6.3
1

Шапошников Максим Сергеевич

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Лечебное дело, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

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