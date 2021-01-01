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  3. Шаталова Ольга Юрьевна
Шаталова Ольга Юрьевна
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Шаталова Ольга Юрьевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
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