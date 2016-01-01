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Шелякин Андрей Михайлович
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Шелякин Андрей Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Анестезиология и реаниматология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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