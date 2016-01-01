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Шерстнев Алексей Сергеевич
6.0
0
Шерстнев Алексей Сергеевич
Рентгенолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
Интернатура, ДВГМУ, Лечебное дело, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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