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Шестопалова Инна Леонидовна
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Шестопалова Инна Леонидовна

Гематолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Окончила Хабаровский государственный медицинский институт в 1988 году по специальности «Лечебное дело», затем интернатуру по специальности «Терапия».
  • Регулярно принимает участие в основных конференциях, съездах и конгрессах ведущих гематологов, неоднократн
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Является членом Всероссийского общества онкогематологов, Общероссийского Общественного Движения «Медицина за качество жизни».
Опыт работы
  • С 1990 года и по настоящее время работает гематологом в Краевой Клинической больнице г.Хабаровска.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
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