Шестопалова Инна Леонидовна
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Владеет основными методами диагностики анемий, гемобластозов и нарушения свертывания крови. Инициировала создание и коррекцию Всероссийских регистров больных гемобластозами, ультраредких (орфанных) заболеваний; принимала активное участие в организации и проведению школ для больных хроническим миелолейкозом, обучению больных гемофилией амбулаторной самопомощи.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Загрузка комментариев...