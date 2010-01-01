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  3. Апанаскевич Ирина Анатольевна
Апанаскевич Ирина Анатольевна
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Апанаскевич Ирина Анатольевна

Гематолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специальность: "Лечебное дело", Врач общей практики, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Специальность: "Гематология", 2013 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Специальность: "Терапия", 2016 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Специальность: "Гематология", 2012 г. окончания.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
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