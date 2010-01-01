Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Апанаскевич Ирина Анатольевна
6.0
0
Апанаскевич Ирина Анатольевна
Гематолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специальность: "Лечебное дело", Врач общей практики, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Специальность: "Гематология", 2013 г. окончания.
ИПКСЗ, Специальность: "Терапия", 2016 г. окончания.
ИПКСЗ, Специальность: "Гематология", 2012 г. окончания.
ИПКСЗ, Специальность: "Гематология", 2016 г. окончания.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мансветова
Екатерина Феликсовна
Гематолог
6.3
0
Записаться
Покиньчереда
Ирина Анатольевна
Гематолог
6.0
0
Записаться
Иванова
Ольга Васильевна
Гематолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...