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Шевченко Ирина Евгеньевна
6.6
2
Шевченко Ирина Евгеньевна
Кардиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва
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