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  3. Шевченко Ирина Евгеньевна
Шевченко Ирина Евгеньевна
6.6
2

Шевченко Ирина Евгеньевна

Кардиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва

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