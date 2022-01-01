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Войтенко Любовь Андреевна
Войтенко Любовь Андреевна
Медицинская сестра (в косметологии)
,
Лазеролог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский университет, по специальности "Лечебное дело", 2022 г. окончания
АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», переподготовка по специальности "Сестринское дело в косметологии", 2022 г.
Курсы повышения квалификации
АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», «Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Первичный приём взрослых
Лазеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Лазеролог
По запросу
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