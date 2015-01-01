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Шевченко Татьяна Борисовна
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Шевченко Татьяна Борисовна
Невролог (невропатолог)
,
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
ХГМИ, интернатура по специальности "Терапия", 1983 г.
ХГМИ, Переподготовка "Неврология", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Неврология, 2015 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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